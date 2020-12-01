埔里鎮祈安清醮，全鎮茹素7天，台一生態休閒農場（楓樺台一渡假村）餐廳，秉持「無里程食物」吃在地、吃當季理念，推出適合個人獨享的「建醮套餐」，還有精選素食合菜，適用10位賓客，口味各具特色，享受蔬食生活。

台一「素套餐」共有11道佳餚，包括糖醋炸豆包、素炒時蔬、素紅燒豆腐、梅香甘蔗筍、三杯杏鮑菇、宮保蓮藕片、百菇藥膳湯、菜乾小扣肉、茭白筍、素花手卷及埔城百香凍。

主廚潘志宏最推薦的是「梅香甘蔗筍」，因為埔里名產紅甘蔗，採蔗時連同未成熟的幼蔗一起砍斷，再將蔗尾的嫩芯取出，全程以人工採摘，產量有限。

以農場栽培花卉入菜的「素花手卷」，是每饕客必嘗美食，香草或花卉透過料理手法與食材搭配，常會迸出獨特的味道，如金蓮花是天然的芥末醬，本身就有嗆辣味；海棠花的酸勁十足，與蜂蜜搭配，酸甜皆宜。

「三杯杏鮑菇」口感討喜，且含有許多人體必須的胺基酸、維生素與礦物質等。「素紅燒豆腐」口感鮮嫩，紅燒醬汁獨特的滋味，拌飯正好。「糖醋炸豆包」吸滿微微酸甜的醬汁，軟化入味，非常開胃。

「菜乾小扣肉」將素扣肉、醬油等食材，經小火慢滷，直到口感嫩Q、充滿古早味。「宮保蓮藕片」的特色是辣中帶甜、甜中有辣，蓮藕香脆可口。「百菇藥膳湯」煲成大補湯，不油不膩且獨特的香氣撲鼻。

埔里知名的「茭白筍」嫩脆鮮美，水分豐富，只要燙熟不沾醬也很美味。美味佳餚還有「素炒時蔬」和飯後甜點「埔城百香凍」，為建醮素食菜單增添更多滋味。

(中時 )