苗栗縣政府首次舉辦耶誕晚會，將以白色耶誕為主題，1日啟動系列活動，並宣傳青年店家特色產品。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府首次舉辦耶誕晚會，以白色耶誕為主題，1日邀請流行樂團Noovy為活動暖身。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府首次舉辦耶誕晚會，以白色耶誕為主題，1日啟動活動，邀請全國遊客到苗栗體驗不一樣的耶誕節。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府首辦耶誕活動，將在縣府廣場前打造獨一無二的「白色耶誕村」，將結合菁市集、星光音樂會等，透過燈飾裝點，翻轉辦公大樓嚴謹的刻板印象，1日苗栗縣長徐耀昌等人啟動活動，邀請全國遊客到苗栗體驗不一樣的耶誕節。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，「苗準青動栗歡聚耶誕夜」將在24至27日於縣府前廣場盛大舉行，搬來8公尺高的雪白耶誕樹、白色鐵塔、夢幻馬車及耶誕小屋等造景，打造白色耶誕村，還有旋轉木馬及小火車，收服大小朋友的心。

彭德俊表示，24日將結合苗栗市公所辦理點燈儀式為耶誕活動揭開序幕，25日有星光音樂會，邀請國內知名樂團玖壹壹、流行樂團Noovy、創作歌手王艷薇、金曲歌王翁立友等卡司輪番獻唱，26、27日融合多元族群及青年社團展演，展現在地活力與熱情。

徐耀昌指出，耶誕活動聆聽縣民期盼後規畫而成，希望透過音樂會模式結合菁市集，廣邀40多家縣內職訓業者、青文創及青農參與，展現菁市集、就創業友善環境、厚植斜槓人才，培育及匯聚超過80家在地青年的成果，要讓苗栗「菁」品行銷全國，帶動地方創生。

此外，縣府準備gogoro、iPhone 12、iPad平板電腦、switch等多項好禮，只要單筆消費滿百即可獲得1次摸彩機會，打造溫馨熱鬧的耶誕佳節，送大獎。相關活動資訊將陸續公告於官方網站www. miaolixmas.tw及本府FB粉絲專頁「苗栗好青年－勞工及青年服務讚」。

(中時 )