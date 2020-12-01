雲林縣政府「再造歷史現場計畫」，包括北港糖廠倉庫群等4案。（張朝欣攝）

雲林縣政府向文化部提出再造歷史現場計畫，包括「北港糖廠」、「虎尾建國眷村」等4案，總經費17.5億元，1日縣長張麗善邀立委林文瑞、文化部次長蕭宗煌現勘，希望爭取充足的建設經費，帶動地方文化提升及發展。

雲林縣政府再造歷史現場計畫，包括「北港糖廠」文化資產整體場域規畫案、「虎尾眷村」文化聚落歷史現場保存再現計畫、「虎尾央廣」數位影音基地、「雲林縣治」行政公署建築歷史現場活化計畫共4案。

張麗善表示，北港糖廠已有百年歷史，縣府希望透過24個倉庫的整修，讓百年藝陣無形文化資產有1處展示傳承空間，也可做為雲林良品行銷場域，結合北港朝天宮媽祖文化，讓香客變遊客，促進地方繁榮。

「雲林縣治」為斗六舊城，縣府計畫針對雲林溪所包圍的行政公署與公有宿舍建築群，進行道路、橋梁與廣場等歷史脈絡的復原與修景，重現雲林溪沿岸歷史景觀。

張麗善認為「虎尾建國1村及2村」聚落建築群，是日據時期及國軍來台空軍發展的見證場域，將保留眷村原始風貌，讓更多人了解昔日眷村文化。

「虎尾央廣」為中央廣播電台虎尾分台，縣府規畫在此設置數位影視音基地，做為展演體驗場域、人才培育基地，進行影音教育推廣。

蕭宗煌指出，文化部已補助雲林縣先期規畫等相關經費，目前進入第2期真正執行部分，將秉持整區調查與規畫、分期整修與開放的原則，評估實際經費需求，與地方共同努力推動。

(中時 )