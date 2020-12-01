台南市警一分局與金融機構行員熱心防詐，雙向溝通協助受騙民眾，上月底不僅在4小時內連續攔阻2件詐騙案，同時還成功保住民眾血汗錢70萬3000元。

台南市警一分局文化派出所巡佐謝瓊瑤、員警史育仲11月30日9時30分許，接獲崇學路某金融機構通報，疑似有民眾遭詐騙。員警到場關懷了解後，發現1名王姓女子，日前於網路點閱1則《大陸某某中醫》廣告、並加入微信，於聊天中訂購1組藥膏，優惠價為美金130元（約新台幣3700元）。

台南市1名鍾姓女子，遭外籍網友詐騙投資海上石油探勘工作，險丟70萬元。（第一分局提供／李宜杰台南傳真）

警一分局巡佐謝瓊瑤（右）、員警史育仲（左）日前單日內攔阻2起詐騙案。（第一分局提供／李宜杰台南傳真）

王女因誤信該藥膏之功效，便前往銀行欲匯款至指定之大陸某銀行帳號。經謝、史2員向王女耐心解說，如需購買藥品，應尋正常管道購買，切勿於網路上購買來路不明之藥（商）品，避免危害身體健康，才成功保住民眾財產及身體安全。

同日下午13時30分許，巡佐謝瓊瑤、員警史育仲2員，又再接獲轄內中華東路三段某金融機構通報，疑似有民眾遭詐騙。據了解，該名鍾女於1個月前在LINE上結識1名外籍男子，雙方相談甚歡、甚至論及婚嫁。日前男子告知鍾女需要一筆資金投資海上石油探勘工作，並誆稱1個禮拜後便可獲利上千萬元。

鍾女一時信以為真，就前往銀行欲匯款新台幣70萬元至指定國外銀行帳號，經員警向鍾女耐心解說，此為詐騙集團常用的「假交友真詐財」伎倆，鍾女才恍然大悟，停止匯款行為，並成功保住辛苦積蓄。

第一分局呼籲，詐騙手法日新月異，最常見的手法就是假交友、假投資、假冒檢察官監管民眾帳戶（假冒機關）、解除分期付款、網路購物等，民眾如有接獲疑似詐騙電話或其他任何疑問，歡迎撥打110或反詐騙諮詢專線165查詢，也可親至到當地派出所由警察協助查證。

(中時 )