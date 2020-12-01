嫁來台灣20年的印尼籍尤姓女子，日前晚間從豐原夜遊來到烏日卻迷路了，神情恍惚地坐在分隔島上，中市警局烏日分局烏日派出所聯絡上他的先生才訝異睡在身旁的枕邊人怎麼消失了，卻出現在烏日，急忙從溫暖的被窩跳起，從豐原開車前往烏日帶回老婆。

日前凌晨4點鐘，天氣冷颼颼，民眾報案指出，有一名女子神情恍惚地坐在烏日區中山路與信義街口分隔島，烏日派出所員警到場發現，一女子獨自坐在分隔島上，神情恍惚，雖然深夜車輛稀少，但也非常危險。

員警上前關切， 發現女子是外籍人士，聽不懂國語，雙方雞同鴨講，最後員警洪偉銘比出身體語言，比出電話手勢，女子瞬間懂了，背出一組電話號碼，員警迅即撥出，電話那頭是一位住豐原的男性，原來他是女子的先生，他也非常訝異，睡在旁邊的枕邊人怎麼突然消失了，而出現在烏日，急忙開車來帶回老婆。

男子表示，其太太尤氏是印尼人，嫁給他已20多年，但精神方面出現一點問題，會不自主地，獨自外出趴趴走，但每次都能自己回家。這次不知怎麼的，在深夜離家，出現在30公里外的烏日，所幸好心民眾及佛心員警發現才不致發生意外，非常感激。

烏日派出所表示，對於思覺失調者、失智老人等，親屬可在其內衣或上衣書寫姓名及聯繫電話，讓熱心民眾或員警發現時可以迅速通知家屬。

(中時 )