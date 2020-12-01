因為與美女吃飯被暴打一頓，大陸山東一名男子，日前與3名外表相當亮眼的女子吃飯，吃到一半時隔壁桌一名醉漢，疑似嫉妒男子同時跟3名美女吃飯，二話不說衝上去抓住男子頭髮狂揍，不過監視器捕捉到男子被揍時，不忘繼續吃飯，幽默畫面讓網友忍不住笑出來。

男子被嫉妒的醉漢毆打(圖片取自/漩渦視頻)

事發當天大約凌晨4點多，這名男子與3名美女好友，前往一間燒烤店吃消夜，一夥人吃到一半時，坐隔壁桌的喝醉男子，突然衝過來抓住男子頭髮，接著就是一陣拳打腳踢、瘋狂暴打，男子的頭髮甚至被醉漢拔下一大撮。

暴打影片在網路上曝光後，網友看得膽顫心驚，不過卻有眼尖網友注意到，醉漢衝過去抓住男子頭髮的瞬間，即使知道「已經要被揍了」，還不忘記把已經拿在手上的食物先送進口中，大票網友忍不住稱讚「難怪有3名美女陪吃飯」、「這男的是真生猛」。

至於喝醉男子被逮捕時表示，因為見男子與美女一起吃飯心生嫉妒，一時情緒失控，痛毆毆對方，目前這名醉漢已被警方依法行政拘留。醉漢行為也被網友狂酸「難怪沒女友」、「喝醉看出人品」、「單身狗的怨怒」。

(中時新聞網)