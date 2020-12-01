鴻海集團旗下的臻鼎、台灣準時達與永齡基金會，1日與桃園航空城簽署MOU，鴻海集團創辦人郭台銘1日出席桃園航空城論壇時透露，永齡基金會旗下的永齡生技，積極投入癌症治療和精準醫療，有意進駐航空城開發生醫研發與製造基地。

郭台銘表示，他個人相當支持桃園航空城計畫，不過原本鴻海的關係企業都沒有在名單之中，臻鼎董事長沈慶芳也曾提過，想要在航空城取得土地，但搶不到，因此親自與桃園市長鄭文燦談，同時也帶進物流服務的台灣準時達、永齡基金會等與桃園航空城合作。

桃園航空城論壇邀請人郭台銘演講，郭台銘表示，桃園航空城要當作亞洲矽谷，是非常有潛力的發展區域，桃園航空城和美國矽谷很像，矽谷有舊金山和聖荷西機場，還有兩條高速公路，桃園也聚集台灣重要研究機構、產業園區等，從桃園出發至亞洲各個重要機場的平均航程，3至9小時都可以到達，航空城具備潛力升級為亞洲創新中心，將創新科技發展軸線上所有能量聚集起來，相信桃園將成為亞太經貿鏈上的璀璨明珠。

桃園航空城以空運優勢，配合基隆到新竹、苗栗的科技廊帶，可以大幅提升台灣經濟的競爭力，桃園航空城可以加速生態產業鏈的建置，結合北台灣經濟圈的思維，例如韓國仁川整體交通規劃與首都經濟相互輝映，就值得學習。

郭台銘表示，過去機場都在都市邊緣，未來將成為都市發展核心，透過技術及人才培育，航空城將提升綠能、無人車、健康生技等領域的研發及製造能力。他也建議，航空城應適用自由貿易港區條例，發展高附加價值的出口型產業，透過金融及相關法令鬆綁，吸引更多高階人才，打造完整產業生態系。

(工商 )