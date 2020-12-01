全家點數做公益也能幫助流浪動物！全家便利商店1日宣布，攜手中華民國保護動物協會合作，推出「愛多一點，浪浪飽一點」點數做公益計畫，即日至1月26日止，邀請關心流浪動物的民眾一起捐出全家會員點數做愛心，全家會將募集的點數進一步轉換成糧食，幫助協會收容的近450隻流浪貓狗之餐食需求。

全家表示，據農委會最新報告顯示，國人共飼養超過250萬隻貓犬，但相關調查亦指出，近五年每年平均有5.5萬隻流浪貓狗進入公立收容所，而糧食不足亦是許多收容所或保育場所面臨的困境。

為此，全家此次點數做公益首度跨足關懷流浪動物，攜手中華民國保護動物協會推出「愛多一點，浪浪飽一點」點數做公益計畫，目標募集1.5億的會員點數，希望幫助更多流浪動物溫飽。

除了流浪動物外，全家也宣布，即日起至12月29日，首次與光泉鮮乳合作推出「愛心鮮乳券」募捐計畫，民眾只要至全家店舖透過200元的小額資助，就可認購4瓶光泉鮮乳（2罐936ml、2罐290ml），所募得之鮮乳將以「愛心鮮乳券」捐贈給財團法人中華安得烈慈善協會「食物銀行計畫」，再由協會提供給弱勢兒童家庭，讓孩童可隨時就近至全家領取光泉鮮乳。

全家表示，此次透過點數做公益的科技公益、實體據點「愛心鮮乳券」兩種模式推動公益活動，就是希望透過通路力量發揮社會影響力與價值，成為熱心公益的民眾與受助公益團體之間的橋樑。此次活動預計募集5萬筆「愛心鮮乳券」，協助弱勢兒童補充營養所需（需於指定日期前兌換完畢）。

全家並指出，為呼籲民眾響應點數做公益，全家也持續透過不同形式，例如此次為讓更多關注浪浪的年輕族群響應「愛多一點，浪浪飽一點」活動，首次在社群軟體Instagram推出「浪浪與你商糧商糧」限時濾鏡，活動期間內只要使用濾鏡於限時動態拍照分享，並標註全家官方IG帳號，就有機會可抽100元禮物卡（20名）；同時，更邀請長期關注浪浪的藝人香蕉-王俊傑，至中華民國保護動物協會的八里保育場擔任一日志工，並透由體驗保育場的工作流程分享，讓更多民眾瞭解保育場毛孩的一日生活。

據全家介紹，中華民國保護動物協會是台灣歷史最悠久的動物保護團體，成立迄今60餘年的歷史，致力於宣導動物保護觀念，催生了野生動物保育法與動物保護法，也建立保育場從事流浪動物收容工作，目前在八里保育場照顧近450隻流浪動物，每月都有糧食需求，需要大家一起持續支持。

此外，安得烈慈善協會主要關懷對象為台灣地區0～15歲的弱勢家庭兒少，依據個案狀況，提供即時、適需的資源，幫助受助兒少的身心健全發展，其中，安得烈食物銀行計畫針對有需要的弱勢兒少家庭提供食物資源幫助，讓他們可以安心成長。

(工商 )