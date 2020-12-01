耶誕佳節即將來臨，夢時代自即日起至1月3日止，祭出南部獨家大型嘉年華遊樂園，以白、金兩大主色系打造夢幻「告白遊LOVE園」，園區中設有咖啡杯、釣魚池、小火車、天女散花、旋轉飛機、海盜船、旋轉木馬七大增溫戀愛氛圍的遊樂設施，並於周末推出多場助攻情侶提升甜蜜值的暖心活動，如告白加油站、銀河電影院、「LOVE呦」禮物市集等，民眾踏進「夢時代白色耶誕季」，彷彿立即置身海外國度，體驗濃濃的耶誕Wonderland氛圍！

為增加「夢時代白色耶誕季」的浪漫氛圍，12月5日至27日，在統一時代百貨高雄店的時代廣場上，將重現一台70-80年代復古點唱機，只需20元，即可播放出心中最經典、最有共鳴的戀愛情歌。12月5日及6日下午4點起，號召愛情勇士，現場抽籤清唱15秒戀愛百大金曲，即贈一瓶飲冰室茶集，兩日限量發放，贈完為止。此外，還推出四款印有情詩的浪漫告白氣球，不好意思說出口的情話，就交由寫手神隊友傳遞熱烈心意。

12月12日下午5點起，藍鯨館前方廣場將化身為「銀河星空電影院」，依序播放「北極特快車」及「愛是您愛是我」兩部經典電影。憑夢時代會員卡及100點夢時代會員點數或150元現金，即可換購入場券，憑券當日現場入場加贈戀愛暖暖包，內含限定口味的飲冰室茶集飲品及現場來一客手沖特調風味。在露天銀河的陪伴下，兩人依偎觀賞電影，一邊吹著冷風、一邊品嚐暖呼呼的杯麵，是增溫情感絕佳的夜間行程。

夢時代表示，自12月5日起，每周末及耶誕節當日，水池廣場將舉辦「LOVE呦」禮物市集，網羅各類風格餐車小點與手作攤位，包含超萌兔子造型的「小任性雞蛋糕」，以及「鳥控」、「蒼蠅星球」手繪插畫家等，並邀請南方元氣黑膠社及Fantasia人聲樂團於指定周末進行音樂表演，歡迎民眾前來共襄盛舉，體驗別具濃厚耶誕氛圍的Wonderland！

(工商 )