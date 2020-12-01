證券業整併又一樁！金管會證期局副局長蔡麗玲1日宣布核准宏遠證申請受讓光隆證券經紀業務及資產設備，宏遠證券整併光隆證券後市占排名維持31名、市占率可從0.65％拉高到0.7％，據證期局統計，若依最後營業日來計算，近五年證券業整併案已達9件。

蔡麗玲指出，此次宏遠證券併光隆證券，合併基準日訂為2021年2月17日，據估算，光隆證券的經紀業務及資產設備評價為3,500萬元。而宏遠證券原本有8個據點，合併後除了總公司外，增為9家分公司。

蔡麗玲表示，宏遠證券為提升受託買賣有價證券業務規模，經雙方股東會決議宏遠證券受讓光隆證券經紀業務及資產設備，並於光隆證券之原址設置分支機構；受讓後宏遠證券經紀業務據點增為10處。

據證期局統計至2020年12月1日，若以最後營業日來計算，近五年已有9件證券業合併案。包括：2016年2件、2017年1件、2018年3件、2019年0件、2020年2件、2021年1件。

蔡麗玲指出，目前國內券商共有68家總公司、771家分公司，2021年宏遠證券受讓光隆證券後，總公司家數將變為67家、分公司772家。

對於國內證券業是否有過度飽合的現象？蔡麗玲指出，金管會以中性看待，業者會依實際經營狀況自行判斷是否過度市場飽合擬定經營策略。

不過，金管會指出，為擴大證券商營業規模及提升競爭力，會持續鼓勵證券商整併以強化證券商經營體質。

(工商 )