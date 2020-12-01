惠譽評級認為，儘管將於2021年到期的境內債券數量有所減少且經濟持續從新冠肺炎疫情中復甦，上周發生的國有企業永城煤電控股集團有限公司（永煤）違約事件凸顯了大陸企業類信用債市場出現更多違約的風險。惠譽預計，2021年國有企業違約數量將小幅上升。

隨著經濟增速從疫情影響中回升，中國人民銀行（大陸央行）已轉而採取更為中性的政策立場，而惠譽預計2021年的融資環境較2020年初期將有所收緊。對弱資質國有企業債券的投資需求可能因市場流動性收緊而下降，永煤的意外違約則可能加速該趨勢。

在永煤違約之前，2020年1月至10月間已有5家國有企業發生違約，該數量接近過去兩年的水準。

惠譽之前指出，產能過剩或商業化行業的弱資質國有企業的違約風險較高，因這些企業獲政府支援的可能性較低；永煤主要處於高度商業化的煤炭與化工行業。此外，由支援能力有限的國家機構擁有的國有企業以及雖然最終母公司為政府但設有多層股權結構的國有企業在陷入困境時獲政府救助的可能性亦較低。

(旺報 )