秋冬防疫專案啟動，南投縣副縣長陳正昇表示，即日起，以加強稽查取締及防疫宣導為主，後續將視疫情狀況，及民眾對防疫遵循度進行調整；埔里鎮正進行12年一度的清醮盛會，提醒民眾參加宗教祭祀活動也必須戴口罩。

埔里鎮恆吉宮舉辦「庚子年大埔城祈安護國清醮文化節」，民眾參與大型群聚宗教活動，必須配戴口罩，參與人數、陣頭數量以簡約為原則，並與他人保持1.5公尺以上社交安全距離，同時注意個人衛生，有呼吸道症狀及發燒，應盡速就醫，避免參加活動。

陳正昇表示，即日起，進入「八大類場域」應佩戴口罩，縣府加強取締宣導，經勸導不聽者依法處3000元至1萬5000元以下罰鍰，縣府各局處將依權責，在所屬場所、人潮擁擠處重點查核，並加強稽查取締密度，及各場域防疫作為輔導。

「非」密閉開放空間如觀光景點、夜市、傳統市場、黃昏市場，為防止潛在性傳染威脅，如果無法保持社交距離，必須戴口罩，落實實名制，盡量避免飲食。縣府防疫宣導隊，將在日月潭風景區、清境農場、溪頭自然教育園區及夜市、傳統市場、黃昏市場進行防疫宣導，並請業者透過廣播系統，提醒民眾戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施。

(中時 )