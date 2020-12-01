龜山國小在徐生明國際少棒錦標賽完成4連霸，冠軍戰敲出雙響炮的林宇謙還抱回多項個人獎，看到好朋友林宇謙單場雙響、單日3轟，劉任右直呼他是「地獄的魔鬼」，「他的打擊真的很強。」
龜山靠著先發投手劉任右4局好投帶領，加上林宇謙單場雙響炮，以8比0「扣倒」桃源國小，龜山也斬獲多項個人獎，林宇謙囊括全壘打獎、打點王、功勞獎及打擊獎第三名，劉任右也讓摘下投手獎。
冠軍戰的2位功臣平時就是好朋友，劉任右在比賽結束後得知林宇謙得到功勞獎時就想趕快告訴他，看到看到好朋友打擊大爆發，劉任右也稱他是「地獄的魔鬼」；總教練李政達則認為林宇謙是全方位型的球員，對他的打擊十分有信心。
這對投捕搭檔雖是好友，但也有吵架、鬥嘴的時候，劉任右爆料，之前比賽時自己投不好就有被林宇謙罵，「他罵我怎麼控球不好，你不是球隊的王牌投手嗎？怎麼會投成這樣。但我不敢回嘴，因為我真的沒投好。」
雖然如此，林宇謙和劉任右很快就能和好，已經國小六年級的兩人，畢業後也想繼續並肩作戰，未來將進入強權新明國中。
(中時 )
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