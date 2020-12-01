行政院宣告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文無效，台中市政府不服，認為攸關空氣汙染及市民健康，聲請停止執行。台北高等行政法院認為，台中市政府無法證明空汙、市民健康與台中電廠使用生煤量的因果關聯，且停止執行會衝擊全國供電，對公益有重大影響，1日裁定駁回，可抗告。

台中電廠三度超量使用生媒，去年遭台中市政府依生媒自治條例連續開罰，並廢止2號機、3號機生媒使用許可證，行政院卻在今年3月宣告該條例無效。台中市府認為行政院的處分顯然違法，並以台中市民健康為訴求，向北高行聲請停止執行。

北高行認為，目前無法斷定原處分是否顯然違法，有待本案爭訟程序查明判斷；另台中電廠已持續減少用煤量，並配合空氣品質監測降載減排；台中電廠遭廢止許可期間，空氣品質指標仍是不良等級，可見空汙與生煤使用量並無必然關聯。

此外，台中電廠是重要電源，如果停止執行，勢必影響全國電力穩定供電的備轉容量率，不只台中電廠營業自由受到限制，更使全國供電穩定性與合理調度都受衝擊影響，對公益有重大影響，故駁回台中市政府的停止執行聲請。

(中時 )