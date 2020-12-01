深圳今年增愛滋病患者1360例 年齡最小12歲 18:342020/12/01 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 深圳市今年新增1360位愛滋病患者，年齡最大的80歲，年齡最小的只有12歲。 (達志影像／shutterstock提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 12月1日為世界愛滋病日，據深圳衛健委微信公眾號消息指出，今年1至10月，深圳市新增艾滋病病毒（HIV）感染者及艾滋病人1360例（較去年同期下降20.7％），其中，年齡最大的80歲，年齡最小的12歲，在傳播途徑上，有99.5％是性傳播，其中，有高達61.0％是經男男同性傳播。 截至今年10月31日，深圳市累計現存活病例共14521例，病例分佈以寶安、龍崗、龍華等區較多，共有13649人正在接受抗病毒治療，治療覆蓋率達到94％，治療成功率98.8％，位居大陸前列。 (中時 ) #12 #年齡 #治療 #傳播 #今年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三大壽險 調降12月宣告利率 04:102020/12/01 財經要聞 年終最大檔雙12促銷起跑 最狂電商優惠一次抓 11:582020/12/01 科技 加州擬再收緊防疫措施 不排除發布居家令 12:312020/12/01 國際 《類股》雙12購物節 雙A推新品迎錢潮 11:252020/12/01 財經 雙主場跨年 台中視疫情調整 04:102020/12/01 地方新聞 《汽車股》11月車市創紀錄 和泰車市占33.4％最威 13:062020/12/01 財經 《證交所》展碁12月2日上市審議 六方科技送件申請第一上市 07:442020/12/01 財經 航太暨無人系統展 12∕31前報名享優惠 04:102020/12/01 投資理財 印尼移工確診大爆炸 醫憂心：台灣健保都變全球新冠健保了 19:102020/12/01 生活 1年12個月都能玩 台南休閒農業協會5日辦成果展 17:542020/12/01 寶島 兩岸熱門新聞 大陸貼澳軍隊暴行漫畫 莫里森「氣撲撲」後改口了 - 兩岸 中馬船艦在南海對峙 4000噸vs.680噸戰力懸殊 - 兩岸 陸出口管制法上路 掐美稀土死穴 - 兩岸要聞 - 中國時報 太極傳人來挑戰卻反被3招KO 徐曉冬：我和裁判都愣住了 - 兩岸 馬首銅像回歸圓明園 於北京正覺寺公開展出 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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