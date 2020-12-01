12月1日為世界愛滋病日，據深圳衛健委微信公眾號消息指出，今年1至10月，深圳市新增艾滋病病毒（HIV）感染者及艾滋病人1360例（較去年同期下降20.7％），其中，年齡最大的80歲，年齡最小的12歲，在傳播途徑上，有99.5％是性傳播，其中，有高達61.0％是經男男同性傳播。

截至今年10月31日，深圳市累計現存活病例共14521例，病例分佈以寶安、龍崗、龍華等區較多，共有13649人正在接受抗病毒治療，治療覆蓋率達到94％，治療成功率98.8％，位居大陸前列。

(中時 )