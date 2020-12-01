苗栗縣長徐耀昌呼籲民眾進入8大類場域必須戴口罩。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府在各辦公大樓入口張貼海報公告，提醒洽公民眾進入縣府「記得戴口罩」。（何冠嫻攝）

秋冬防疫專案上路，苗栗縣政府在各辦公大樓入口張貼海報公告，提醒洽公民眾進入縣府「記得戴口罩」，1日苗栗縣長徐耀昌呼籲民眾進入8大類場域必須戴口罩，如未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，衛生局將依違反傳染病防治法開罰3000元到1萬5000元罰鍰。

縣府配合中央流行疫情指揮中心啟動秋冬防疫專案，即日起民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機構」等八大類場所應配戴口罩，並張貼防疫海報公告，告知民眾進入縣府須配合全程戴口罩、以酒精消毒雙手及量體溫，留下聯絡資料，如有發燒、呼吸道症狀及其他身體不適，建議先就醫或在家休息，疫情期間請民眾遵守規範，做好防疫才能守住健康。

徐耀昌表示，因應全球新冠肺炎疫情嚴峻，且我國境外移入個案亦有增加趨勢，為降低國內社區傳播風險及避免造成醫療體系負擔，民眾應遵守戴口罩規定，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，保護自己也保護他人。

(中時 )