嘉縣家畜疾病防治所10月底時接獲通報，將一隻遭捕鼠夾夾到的貓救援回所，最後仍回天乏術，家畜所透過追查該田地號，發現是一名不識字的老農因收入遭受鼠害減少，所以才放獸夾捕鼠，家畜所無奈依法函送法辦。

嘉縣家畜所業務範圍廣，流浪動物精準捕捉、救援等工作也包含在內，家畜所長林珮如說，10月底時一名保全經過新港某稻田時，發現這隻被捕獸夾夾到的貓，緊急通報救援，家畜所人員到場時，該貓的前肢已發黑、潰爛，不久後就死亡，相當令人不捨，當時就決定要抓到放捕獸夾的人。

7旬老佃農因鼠害在田邊放置捕獸夾，反而害流浪貓慘死。（家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

經過與各單位合作、比對地號等，家畜所循線找到放置捕獸夾的農夫，林珮如說，該名7旬老農向地主租地種植水稻，因鼠害收成減少才放置捕鼠夾，而該老農不識字對相關法令也不了解，家畜所怕收入不高的老佃農聽到最低會被開罰1萬5000元可能想不開，便請新港鄉長林茂盛關心老農。

依據動物保護法規定，不得使用、製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，違法者依動物保護法第30條可處新台幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。林珮如說，以往函送都有替天行道之感，這次卻相當不捨老農的遭遇，未來老農若有任何需要協助的地方都會幫忙，也會與鄉鎮結合更積極宣傳禁用捕獸夾。

(中時 )