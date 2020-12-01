受到新冠肺炎疫情影響，今年坊間業者印製月曆、日曆驟減。台中市議長張清照接獲民眾檢舉，指坊間有人上網拍賣市議會的月曆、日曆及手冊等，其中月曆每份190元；市議員楊正中說，市民若需要水果月曆或日曆可向轄區市議員索取。議會呼籲，手中如有水果月曆民眾可送人，千萬不要上網拍賣觀感不佳。

台中市議會每年都會印發月曆、日曆及手冊給65位市議員，今年月曆及日曆每位議員各700份、手冊250份；市議會還會印上市議員的名字宣傳，因為水果月曆太搶手，市議員往往不夠發常造成一份難求，選民向隅者眾。

市議會公關林美足說，今年市議會在上個月發放日、月曆及手冊給市議員，議長張清照的信箱1日接獲民眾檢舉，指有人把水果月曆放上拍賣網站販售，每份190元；因過於敏感還未有人上網去買，甚至還刻意將市議員的名字遮住，以免露餡難為情。

市議會總務組指出，未來將加強宣導與提醒，如果不需要應以轉贈代替轉售，讓更多民眾有取得政府機關宣傳品的機會；坊間廠商原每年都會印製月曆、日曆送給客戶，因受疫情影響及大環境不景氣今年驟減，方造成有需求的民眾索取無門，基於市場供需才有人上網拍賣。

(中時 )