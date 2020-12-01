海基會今舉行第11屆董監事會首次聯席會議。會中正式推舉金仁寶集團董事長許勝雄繼續代理新一屆董事長。許勝雄表示，過去幾個月來他擔任代理董事長，參與會務工作，深深了解體會海基會服務工作的深度與廣度。此外美中貿易戰仍持續，拜登陸續公布內閣名單，究竟這會對美中間產生何種變化，海基會會持續了解對於台商的影響。

許勝雄致詞表示，海基會每年的服務案件平均都超過30萬件；24小時緊急服務專線每年平均接聽超過5000通，這代表每天大約有14通，這個壓力與數量真的很大，同仁的努力攸關著成千上萬兩岸民眾的權益，我們會繼續努力維護。

「服務工作沒有最好、只有更好」，許勝雄說，海基會的服務工作與時俱進，求新求變。今年陪同台商們深入北中南幾個縣市，包括桃園、新竹、台中、嘉義、台南與高雄等，舉辦許多活動，包含參觀工研院及在地科技生技、文創園區，讓台商返台投資時更了解台灣當地產業特色與投資環境，以及需要政府提供哪些協助，精準掌握在地的商機。

他指出，自開放陸生返台以來，從入境檢疫到返校就學，海基會盡可能了解陸生在台的各項疑難雜症。9月以來，關於學測考試的運作也獲得相關單位支持，相關安排已著手進行，試務人員也已經在大陸，明年度大學學測也有適當的安排，讓台商子女都能獲得相關幫助。

許勝雄強調，新冠肺炎影響到全球經濟、交易方式與人類生活、交往方式，各國政府現在採取貨幣寬鬆措施，但究竟對於經濟與產業有何影響，全球產業分工可能都出現「短鏈」或「斷鏈」，全世界都面臨著相當大的變化。

他稱，兩岸數十年來的互動交流，已累積相當豐厚的成果，對彼此雙方都具有重大的意義。海基會致力維持兩岸正常的交流活動，服務兩岸民眾的熱忱，從來不會改變，也不會鬆懈。

(中時 )