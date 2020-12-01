林務局屏林務局局長林華慶（中）主持屏東林管處新卸任處長交接，新任處長楊瑞芬（右）從前處長張偉顗手上接下印信。（屏東林管處提供／林和生屏東傳真）

林務局屏東林區管理處1日下午舉行卸、新任處長交接，由林務局局長林華慶親自主持，新任處長由前花蓮林管處長楊瑞芬接任，林首先布達人事命令，隨後交接典禮在各界來賓及員工的熱烈掌聲中順利完成交接儀式。

林華慶致詞時特別感謝卸任處長張偉顗在屏東處的辛勞及完成多項任務，並鼓勵屏東處所有同仁在張處長建立的穩固基礎下，持續以努力不懈、負責盡職的工作態度，以及未來新任楊處長的專業帶領下，再接再勵往前奮進，為林業界帶來更良好的服務。

新任處長楊瑞芬，曾任新竹林區管理處課長、主任、嘉義林區管理處秘書、副處長等職務，2017年6月2日調任花蓮處長，3年多來，以森林為家，以里山為倡議，充分展現其追求創新、勇於突破、積極主動及有效領導的特質，帶領花蓮處同仁完成「落實國有林地內原住民族地區資源共同管理目標」、「設置林下經濟教育訓練場域」、「啟動林田山林業文化園區整體發展計畫」、「鼓勵公民參與，共組管理平台」多項任務，更獲頒「108年度政府機關類國家永續發展獎」等獎項。

(中時 )