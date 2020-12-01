無名小站是不少人的回憶，尤其當年的「無名正妹」最令大家印象深刻，而現在演藝圈有一些女星就是從那時候開始被注意，其中曾被視為女神的網紅張香香，至今仍擁有大票粉絲支持；日前她和朋友聚餐慶生，穿了一件西裝外套，傲人上圍若隱若現，直接秀出雪白深溝。

張香香從無名時代就是許多人的女神，現在也是知名網美，光是IG就超過55萬粉絲追蹤，她有一張精緻臉蛋和超魔鬼身材，也從來不害羞給大家看，時常在IG看到她曬出大尺度誘人美照；11月底張香香過28歲生日，特地穿了一件黑色西裝外套，呈現超深V到腰部，裡面疑似沒穿，讓豐滿上圍和雪白深溝一覽無遺。

日前張香香和朋友聚餐慶生，穿了一件西裝外套，傲人上圍若隱若現，直接秀出雪白深溝。(圖/ 摘自張香香IG)

她在上傳影片和照片後，忍不住自嘲，「暖壽主題是西裝外套，想說辣一下結果很害羞，只穿10分鐘就換掉」；畫面中張香香的西裝外套裡只用一條帶子扣住，超邪惡視角讓人眼睛不知道放哪，粉絲也嗨喊「好性感」、「太辣了」、「5秒鐘的影片我可以看10小時」。

張香香曾經登上「年度無名正妹」的寶座，天使臉孔加上魔鬼身材，一直是許多男性網友嚮往的對象；但人紅是非多，也遭到一些網友質疑她許多地方都整型過，但不少人認為她越來越美，靠得是化妝和減肥。

(中時新聞網)