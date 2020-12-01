全球數位支付領導者Visa宣布，推出亞太地區新創加速器計畫，鎖定積極進軍新市場的新創公司。Visa將至多選出六家頂尖新創，加入第一波的計畫。Visa加速器計畫將協助新創團隊與Visa遍布亞洲的網絡基礎以及商戶夥伴合作，並進一步規劃商轉模式。

Visa加速器計畫的目標對象是在亞太各地市場成功推出解決方案，並正在尋求下一階段成長機會的新創公司。Visa長期作為商務活動驅動引擎，具備獨特優勢來協助新創公司順利進入新市場，並接觸嶄新消費客群。

Visa亞太地區總裁柯如龍表示，Visa長期與新創團隊合作，而這些團隊經常面對的挑戰正是如何將當地成功經驗複製到海外市場，進而成為跨國的企業。Visa的全球網絡可以幫新創把列在白板上的計畫，化為實際的業務拓展行動。

參與Visa加速器計畫的新創團隊必須有能力切入亞太地區亟需合作的金融與技術領域。Visa期待延攬著重幾個面向的科技金融新創：幫助資源不足或仰賴現金的消費者和企業參與數位經濟、幫助小型企業應對日新月異的技術需求以及新冠肺炎疫情的持續影響、善用亞太地區持續茁壯的開放資料環境，開發更多個人化金融服務與購物體驗、在傳統信用卡和簽帳金融卡以外開發全新金流種類的創新。

柯如龍指出，亞太地區新創圈並不乏令人眼睛一亮的解決方案。對Visa而言，最重要的是如何協助完善這些解決方案，讓公司在短短幾個月內就能與亞太區內的主要銀行、零售商或科技公司提案，爭取商業合作機會。Visa加速器計畫的獨特之處在於我們鎖定幾間真正準備好迎接下個階段的新創公司。

Visa台灣區總經理趙麗芳表示，對於台灣新創圈的實力極具信心。在台灣，我們看到優秀的金融解決方案持續發展，不斷為消費者和商業夥伴帶來嶄新的體驗。我們希望透過Visa加速器計畫的架構資源和網絡，驅動具備潛力的新創團隊成長，輔導其將已在台灣金融生態圈發展成熟的金融科技能量與全球接軌、拓展國際布局。

Visa針對亞太地區新創圈推出各式平台與行動，Visa加速器計畫是其中的全新項目。計畫以支援海外拓展為宗旨，適合A輪以及更高階段的新創公司，同時對亞太地區發展和區域內既有業務有長期規劃，並擁有經市場驗證與肯定的解決方案。

(工商 )