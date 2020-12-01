中央銀行建議金管會檢視外幣保單額度，掀起保戶恐慌擔心買不到美元保單，保險局1日強調，壽險業可不計入海外投資的外幣保單準備金額度還有新台幣2.29兆元。即換算保費可達4兆元額度，保險局組長蔡火炎強調：「目前沒有消費者會因此買不到保單的疑慮。」

為了協助穩定新台幣匯率，央行建議金管會檢討國外投資上限45％，及外幣傳統保單占準備金35％的規定，以期讓壽險業增加國外投資或外幣部位，沖抵外資或台商匯入的力道。

金管會已交由壽險公會檢討放寬外幣保單額度與種類的配套，但市場即傳出外幣保單額度吃緊，保戶可能會買不到的問題。

保險局1日澄清，外幣傳統保單在35％的額度內，可不計入國外投資，目前壽險業只用了約18％，即不計入國外投資的金額約新台幣2.58兆元，還有2.29兆元的額度可用。即換算成外幣保單銷售額，還有新台幣4兆元，並不緊迫，要保戶不要驚慌，不會買不到外幣保單。

另外，部分外商壽險公司因為新台幣傳統保單銷售較少，外幣保單額度不足，保險局也在2013年、2018年及2020年共專案核准三家外商壽險，可依其提出的公式銷售外幣保單，大約是可占其準備金的50～60％。

保險局仍是要求壽險公會進行相關評估及提出配套方案，即還是會研議擴大外幣保單額度或種類。

(工商 )