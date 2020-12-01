藝人季芹和王仁甫結婚15年，育有一對兒女，感情恩愛是演藝圈模範夫妻檔之一，未料日前季芹上節目聊兩人婚前交往相處的趣事，卻遭到誤導渲染，讓季芹忍不住透過公司發聲明澄清謠言。

季芹日前在節目《媽媽好神之俗女家務事》透露，她和王仁甫交往期間，只對王仁甫下了唯一禁令，要求他不准單獨載女性回家，因為她認為車子裡是很私密的空間，未料有次發現王仁甫踩了她的底線，甚至抓包對她說謊，讓季芹當時很生氣。

季芹公司聲明全文。（圖／翻攝自王仁甫和季芹之永遠的芹仁臉書）

沒想到，季芹在節目上分享這段故事的片段卻被報導用「暴怒」、「落淚」形容，讓她不得不發出聲明稿，強調當時是配合節目主題分享婚前經驗，只是把交往舊事當作「趣聞」分享，並稱故事完全沒提過「女星」之用詞。

另外，聲明稿也提到季芹和王仁甫身為公眾人物，外界對兩人私生活難免有揣測，上節目的分享被誤導渲染，已造成大眾對兩人的相處有誤解，為了避免影響他們和其子女，若再有聳動、誇大不實的報導，公司將不排除採取法律行動，以維護藝人權益。

(中時新聞網)