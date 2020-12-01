近期日本超人氣動漫《鬼滅之刃》掀起一股熱潮，根據日媒統計，《鬼滅》劇場版《無線列車篇》不但吸引日本超過2000萬人次觀看，票房更已超越《鐵達尼號》，登上日本影史賣座亞軍，坐二望一，有機會超越《神隱少女》。不過這股「鬼滅熱」卻對不少情侶造成災難，一位女子抱怨，男友把動畫中角色「彌豆子」稱作大老婆，還透露想購買情色版的等身抱枕，讓她崩潰直呼：鬼滅害人！

原PO在臉書「靠北網購2.0」上貼出一段和男友的對話，在聊天記錄中，男友貼了一個連結給她，透露想要買《鬼滅》女主角「彌豆子」的等身抱枕。興奮向原PO說「好像天天抱著老婆睡覺」。但原PO點開照片卻看到，該抱枕兩面印刷中，有一面的角色卻穿著清涼，還擺弄著情色姿勢。

一位女子抱怨，男友把動畫中角色「彌豆子」稱作大老婆，還透露想購買情色版的等身抱枕，讓她崩潰直呼：鬼滅害人！（摘自靠北網購）

原PO接著質問男友「買這什麼東東，我就是你的老婆，妳把我放在哪裡？」沒想到男友淡定回說「那部一樣，我們又沒有住在一起，妳也是寶貝阿，可是彌豆子是大老婆欸！」表示仍會買下該抱枕。

原PO氣炸在貼文寫下「鬼滅之刃可以不要再出來害人了嗎？」表示男友對鬼滅的熱愛，讓他砸很多錢在買周邊，「買到都有點快要吃土了」。還傳訊息問她可不可以買等身抱枕，更稱呼彌豆子為老婆。原PO表示，男友現在甚至還要向她借錢買東西，問網友到底該不該放生。「現在是怎樣，沒大人了是不是？買這種色氣的抱枕，要我怎麼可以接受？」

對此網友指出，問題主要出在原PO男友身上，花錢買周邊買到要借錢，這點真的不應該。另外，一位女性網友指出，說角色是大老婆這點才過份。網友表示，「男朋友的問題不要亂怪作品謝謝」、「我也很迷鬼滅但沒這麼誇張，再說這個圖角色有問題，還是要適可而止」、「不過坦白說這種台版的抱枕，如果是淘寶來的，大概不超過500吧，這點錢都需要借，是挺糟糕的」。

(中時新聞網)