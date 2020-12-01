健保費是否即將調漲，衛福部長陳時中今在立院備詢時表示，會從維護財務健全與實際需求去考慮各種方案，目前尚未定案，但會朝向可能漲價的構想去做，等各項程序完備後就會執行。

2021年健保費率調漲案，健保會日前以4.97％、5.47％至5.52％兩案並陳交由衛福部拍板，衛福部長陳時中上月30日在立法院答詢時表示，兩案各有不同考量，他偏向兩案的中間；立委曾銘宗追問費率是否落在5.25％至5.3％之間，陳時中強調，是可以考慮的方向，但仍要整體來考量。

今天，國民黨立委楊瓊瓔進一步追問調漲健保費是否勢在必行？陳時中起初僅表示，一定會維護健保的財務健全，並根據實際需要來考慮各種方案。

但陳瓊瓔不斷追問「何時要漲價」，陳時中才鬆口說，會朝向可能漲價的構想，等各項程序完備後就會執行，但還沒有預定時間。

然而，在日前舉行的健保會中，付費者代表強烈訴求「政府應補足未依法負擔36％之保險經費」，強調若能補足就不需調漲保費。對此，健保會委員評估這將成為健保費率能否達成共識的最大變數。

楊瓊瓔就質疑，根據《健保法》規定，政府負擔健保的總經費，不得少於年度保費扣除法定收入後的36％，但民進黨執政後卻都負擔不到36％，因此，他認為蔡政府要漲健保費是「沒道理」。

對此爭議，民進黨立委林楚茵也提出疑問，陳時中則回應，法定上限是36％，但民國102至104年時，政府所出的健保負擔，有些像是福利支出也併在裡面計算，事後引起爭議；因此，在104年時，就決定從105年起，將前幾年計算的誤差分4年編足，總金額約600多億。

陳時中也說，36％的爭議還包括政府對於安全準備金溢出的結餘，是不是也要併入裡面計算；他認為安全準備金本來就在36％裡面，但目前有不同看法。因此，對於健保費的調漲與否，這些問題都必須一併納入思考。

(中時 )