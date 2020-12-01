共機運-8反潛機騷擾西南空域 遭防空飛彈追監 18:472020/12/01 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部表示，中共運-8反潛機1架次今天上午進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 根據統計，共機上個月騷擾我西南空域總計22次。 (中時 ) #防空 #西南 #飛彈 #空軍 #空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美偵察機現蹤 竹苗天空頻傳巨響疑戰機緊急起飛 空軍回應了 11:452020/11/26 政治 抗衡中俄 澳洲將聯手美國研發極音速飛彈 12:332020/12/01 國際 日擬新建2艘神盾艦 取代陸基版並防範北韓與大陸威脅 21:062020/11/28 軍事 防莫迪遭巴基斯坦激進分子斬首 印發展反無人機系統 23:102020/11/30 國際 嘉市機要專員收賄價值50多萬 遭檢方起訴 16:302020/11/30 社會 吳斯懷呼籲政府挺起腰桿 別對美開出的軍售案照單全收 14:462020/12/01 政治 助伊發展飛彈 美制裁中俄4企業 04:102020/11/29 國際大事 中科新創尖兵 FITI競賽勇奪三座創業傑出獎 14:372020/11/30 科技 今年人均負擔台幣1.45萬元 118億美元 AIT認證 台灣是美軍售最大買家 04:102020/11/29 焦點要聞 075兩棲艦南海現身 張競：只注意共機擾台 卻沒察覺075穿越海峽 14:012020/11/27 軍事 政治熱門新聞 獨家》支持萊豬？信功董座楊博仁：蘇揆黑白講 拖我下水 - 政治 養豬協會批藍委丟內臟污辱產業 豬農：高興都來不及了 - 政治 陳其邁民調墊底原因曝光？陳致中斷言：都他害的 - 政治 美高官訪台 台灣內部刻意洩密？ 知情人士爆可怕結果 - 政治 影》馬維拉也救不了 林奕華三問「你知道嗎」 蘇貞昌呆愣了1分鐘 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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