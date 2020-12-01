益得（6461）1日在法說會中表示，旗下針對氣喘控制用藥SYN010，已於11月正式向TFDA提出送件申請，最快預計2021年取證，搶攻國內約570萬美元市場，未來將前進南向爭取東南亞約8千萬美元市場。

另外，益得第一個進軍美國用於治療急性氣喘用藥的SYN011，也在11月開始進行符合美國查驗登記的臨床試驗。

根據2020 Visiongain資料分析顯示，世界吸入劑市場價值約為330億美元，甚至在2030年市值將可高達560億美元，相當於1.5兆台幣。

益得是全台唯一擁有開發MDI定量吸入劑型藥械合一技術能力的公司，持續聚焦治療氣喘與慢性肺阻塞吸入製劑研發與製造；開發中的高門檻學名藥SYN010，已成功完成臨床試驗批的生產，並在11月送TFDA進行查登，若順利取證後將可進入台灣約570萬美元市場。進而可南向爭取東南亞約8千萬美元市場，未來也將布局美國38億美元的市場大餅。

用於治療急性氣喘的SYN011則是自2015年起，耗資約2億台幣，歷經百萬支以上的研發試製，突破藥物與給藥裝置間的技術盲點，將其整合達到穩定且高品質的給藥模式，也於11月開始進行符合美國規範臨床試驗，搶占高達13億美元市場，躋身屈指可數的美國吸入劑供應廠之列。

另外，噴霧吸入製劑帝舒滿Duasma，預計2021年在中國完成臨床試驗，隨即向中國藥監局提出藥證申請，進入市值5.4億美元的中國市場。

(工商 )