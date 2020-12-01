新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑10月底分別致函交通部、外交部和衛福部三長洽談「旅遊泡泡」，外交部發言人歐江安表示，雙方曾就邊境鬆綁及恢復互訪等議題數度交換意見，不過防疫是政府目前的優先考量，我國是否與新加坡相互開放邊境，將依據新加坡疫情狀況進行評估。

歐江安表示，新加坡政府為推動疫情後的經濟復甦，恢復和區域各國間的人員交流，近來已經和韓國、中國、日本及印尼等重要經貿夥伴建立「快速通道」(Fast Lane)或「互惠綠色通道」(Reciprocal Green Lane)，陸續開放公務及商務人士互訪；另外也和香港建立「航空旅遊泡泡」(Air Travel Bubble)，開放雙方旅客往來。

歐江安指出，台星雙邊關係友好，經貿、投資、文化及觀光各領域的交流和合作相當密切，兩國政府和民間互動頻密，雙方也曾就邊境鬆綁及恢復互訪等議題數度交換意見，並分享防疫的經驗。

歐江安強調，防疫是政府目前的優先考量，基於「國內鬆綁，邊境風險嚴守」的原則，我國是否與新加坡相互開放邊境，將依據新加坡疫情狀況進行評估，外交部會持續密切關注相關資訊和疫情發展，隨時掌握最新情況，配合中央流行疫情指揮中心相關決定，並持續和星國政府就這項議題進行討論。

(中時 )