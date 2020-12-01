高雄市內門區1日凌晨傳出一輛自小客車夜遊遭到惡煞追逐砸車，造成車毀、車內4人遭毆打後被送旗山醫院救治，均無生命危險且已出院，不過對於為何被追打，4人都不願意透露，警方目前已主動偵辦，掌握施暴者人車資料，進一步了解衝突起因。

警方表示，12月1日凌晨0時20分，郭男駕駛自小客車載3名友人，從高雄市區到內門區夜遊，遭到4輛轎車一路追逐，經內門區中埔時，自小客車被攔下，一行人持棍棒毆打車子及車內4人，造成車頭毀壞，車窗玻璃全碎，4人身上多處挫傷等，經送往醫院治療後，4人均無生命危險，目前皆已出院回家休養。

因4人均不願意透露為何被追趕，毆打，全案警方主動偵辦，經警方調閱路口監視影像，已經掌握涉案特定對象及車輛，案經報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，待調查完成將依涉嫌刑法第150條聚眾鬥毆罪移送偵辦。

旗山分局表示，呼籲民眾以理性和平方式解決問題，轄區發生任何刑案，警方都非常重視，會立即積極展開偵辦並強勢執法，保障民眾生命、財產安全，維護社會秩序。

(中時 )