今天是世界愛滋日，擔任今年U愛大使的坤達，呼籲社會不必懼怕愛滋病，並分享愛滋U善6原則：「靜(冷靜)、密(保密)、謝(感謝)、說(真實)、聊(對話) 、學(學習)」，建立U愛環境、支持感染者。

每一年的12月1日是世界愛滋日，臺北榮民總醫院感染科林錫勳醫師表示，HIV從1980年代發現第一個案例後，在不到40年之間，從醫護人員都束手無策的疾病，到現在已成為國際共識、感染者壽命可以跟一般人一樣長，愛滋病已經是一個可以控制而且可以預防的慢性病。

林錫勳表示，所謂「U=U」（Undetectable=Untransmittable，測不到病毒=不具傳染力），國際愛滋治療共識最初在2016年時提出倡議 ，過去20年累積的許多證據都支持了U=U的論述 ，尤其最著名PARTNER兩期研究，超過10萬次的無套性行為，結果皆未發現任何一次受試者之間的HIV傳播。

「不會傳染就是不會傳染」，林錫勳強調，在過去20年累積的許多證據都顯示只要感染者穩定使用抗病毒藥物，且體內測不到病毒量，病毒便不會經由性行為傳染力。

露德協會表示，為了在2030年達終結愛滋的目標，聯合國提出90-90-90計畫，目標在今年要達到90％的感染者了解自己的感染狀況、90％知道自己狀況的感染者可以接受適當治療、90％接受治療的感染者成功抑制病毒量，但根據最新統計，全球僅達到「81-67-59」的水準，台灣則已達「88-92-95」，表示有95％接受治療的感染者體內測不到病毒量、不會經由性行為傳染HIV，且自2018年開始，台灣愛滋感染者的確診人數也逐年降低，顯示台灣在HIV的疾病防疫有成。

坤達表示，了解許多關於HIV的新觀念後，也才知道疾病目前已可良好控制，不再是可怕的病毒，但因為社會對感染者仍有迷思與惡意，呼籲大眾要了解正確的疾病知識，消除錯誤迷思。

2020年世界愛滋日的主題是「全球凝聚，共享責任」（Global solidarity, shared responsibility），露德協會邀請擔任U愛大使的坤達也與同為感染者的台灣露德協會公共事務主任藍元亨擁抱，呼籲大眾要了解正確的疾病知識、消除錯誤的迷思。

坤達更身體力行，呼籲社會理解U=U共識、不懼怕愛滋病，並透過分享愛滋U善6原則：「靜(冷靜)、密(保密)、謝(感謝)、說(真實)、聊(對話) 、學(學習)」，建立U愛環境、支持感染者。

(中時 )