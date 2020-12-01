蘇內閣口嫌體正直？小燈泡媽竟收到國會聯絡人用「華爲」傳訊暴怒 19:002020/12/01 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國會聯絡人用華為傳資料政院將令其改善(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量立委王婉諭在臉書表示，她的公務信箱收到了一封來自國會聯絡人有關專案報告的信件，信件最後竟然出現「從我的華為手機傳送」的訊息，讓她非常驚訝。政院傍晚回應表示，已請該國會聯絡人立即改善。 對於立委指有專案報告從華為手機傳送，政院表示，資安處先前有正式行文各單位，告知公務手機不得使用中國大陸廠牌手機等原則。 對於王婉諭所指的內容，政院說，該名國會聯絡人對外傳遞的訊息雖非機敏，但仍有公私手機混用的狀況，會立即請其改善，並加強各單位宣導。 (中時 ) #華為 #王婉諭 #行政院 #國會聯絡人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 行政院提名中選會委員陳恩民 已函請立法院審議 15:212020/12/01 政治 力抗中火不退讓 法院裁定駁回停止執行聲請，中市府：遺憾 20:222020/12/01 政治 丁怡銘訊問享特權 羅智強想起自己被巴頭 09:232020/12/01 政治 嚴德發避談軍購 美公告再說明 04:102020/12/01 政治要聞 政院澄清民眾黨大內宣、養小編指控 9人勞務採購一次說清楚 17:212020/12/01 政治 林為洲爆行政院警官隊回報在野黨動作 砲轟「警察國家」再現 10:352020/12/01 政治 政院年花680萬養小編做梗圖 民眾黨質疑勞務承攬經費暴增15倍 12:332020/12/01 政治 傳被拱接綠北市黨部主委 吳怡農透露再戰立委 16:422020/12/01 政治 UBA》台師大面對內線問題 奮力收下2連勝 16:022020/12/01 體育 蘇揆：把美豬變毒豬是誤導人民 藍委諷：當年帶頭反萊牛的是蔡總統 13:232020/12/01 政治 政治熱門新聞 獨家》支持萊豬？信功董座楊博仁：蘇揆黑白講 拖我下水 - 政治 養豬協會批藍委丟內臟污辱產業 豬農：高興都來不及了 - 政治 陳其邁民調墊底原因曝光？陳致中斷言：都他害的 - 政治 美高官訪台 台灣內部刻意洩密？ 知情人士爆可怕結果 - 政治 影》馬維拉也救不了 林奕華三問「你知道嗎」 蘇貞昌呆愣了1分鐘 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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