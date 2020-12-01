時代力量立委王婉諭在臉書表示，她的公務信箱收到了一封來自國會聯絡人有關專案報告的信件，信件最後竟然出現「從我的華為手機傳送」的訊息，讓她非常驚訝。政院傍晚回應表示，已請該國會聯絡人立即改善。

對於立委指有專案報告從華為手機傳送，政院表示，資安處先前有正式行文各單位，告知公務手機不得使用中國大陸廠牌手機等原則。

對於王婉諭所指的內容，政院說，該名國會聯絡人對外傳遞的訊息雖非機敏，但仍有公私手機混用的狀況，會立即請其改善，並加強各單位宣導。

(中時 )