近期SM現貨價格衝高回落，惟貿易商持貨意願仍較強，市面貨源不多，報價仍處千美元高位。分析師表示，目前上游檢修幅度大於下游，周一江蘇SM現貨收盤漲160元人民幣／噸。台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）營運走堅推進。

SM下游包括ABNS、PS。ABS應用3C外殼、汽機車、板件管件、文具玩具；PS用於3C外殼、包裝、線軸、板材、文具玩具，兩者多主用家電和電子電器行業，季節性不太明顯。EPS主用泡沫包裝和板材領域，有較明顯淡旺季，隨著北方天氣轉冷，11月開工有所下滑。

昂德爾巴塞爾（德州）POSM苯乙烯裝置11月2日因裝置洩漏暫時停車；韓國LG麗水乙烯裂解裝置意外停車，SM裝置負荷降至6成，預計停車時間三周；新加坡殼牌55萬噸10月底起檢修50天。

廠商指出，大陸SM消費區域性明顯，據2019年消費數據來看，華東地區消費佔全國總量56.15％，華南地區消費佔全國總量為16.8％，其他區域不到10％。因此，SM主要關注華東及華南地區消費情況就可反映SM大部分消費情況。

SM整體庫存中處於低位。12月大陸供應量比11月小降1～2萬噸，新增供應約3萬噸，若下游開工率不下降，SM現貨市場供給仍緊，支撐價格走堅。

(工商 )