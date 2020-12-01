福建聯德總經理人事異動 12/1生效 18:592020/12/01 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 燁聯鋼鐵旗下福建聯德企業總經理人事異動，原總經理陳瑞德因職務有所調整，其職務將由執行副總經理陳茂堯接任，自12月1日起生效。 (工商 ) #聯德 #總經理 #人事異動 #職務 #生效 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開發金控執行副總申請退休 明年1/1生效 17:592020/12/01 財經 大摩唱衰 聯發科700元關卡失守 12:002020/12/01 財經 i12銷量火 蘋概股熱身 04:102020/12/01 證券．權證 高通品牌形象難追 大摩降評聯發科 04:102020/12/01 證券．權證 《生醫股》新冠藥物進程受矚目 生華科：藥廠授權是目標 15:572020/12/01 財經 大摩、華興挺台積 上調目標價 04:102020/12/01 財經要聞 孫德榮質疑版權不清損失上億 華納：不實指控 17:222020/12/01 娛樂 聯電市值破5,000億 台股第十 04:102020/12/01 財經要聞 美聯航超前佈署！ 首批輝瑞疫苗包機配送 15:492020/12/01 財經 NBA》湖人1年260萬美元續留杜德利 10:442020/12/01 體育 財經熱門新聞 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 痛打一帶一路？ 川普下台前狂拉黑陸企 拜登卻躺槍 - 財經 不是V型復甦 是W型衰退？ 學者爆美元最恐怖跌幅 - 要聞 央行苦戰熱錢穩台幣匯率 傳監察院發函關切 - 財經 - 中央社 疫苗消息激勵 美股開盤大漲300點 Zoom股價狂瀉12％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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