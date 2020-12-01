公路實境節目《跑車大明星》即將首播，首集主持人伍佰與張震一見面，就要挑戰拍攝時尚大片，以「伍佰流的時尚」為主題，兩人分別幫對方拍照，透過相機觀景窗，完成對台北新舊的結合。兩人也為彼此準備拍照小道具，讓照片更有可看性，伍佰以張震主演過的電影《繡春刀》為發想，特地訂做一頂1871年造型的超大斗笠，搭配充滿太空感的背景，拍出一張有「太空繡春刀」感覺的時尚照片。

兩人到了其中一個拍攝地點國小校園，暢談起彼此小學生活，張震好奇伍佰小時候的穿衣風格，是否也像現在以黑色系為主，沒想到卻挖掘出伍佰小時候上學的趣事。伍佰曝自己前一天都是穿校服睡覺，起床就可以馬上去上學，家裡距離學校只有100公尺，這樣絕對不會遲到，令張震大感意外。

伍佰（右）與張震在不同領域各自帥氣。（台灣保時捷提供）

最後伍佰安排了「星空下的野餐」，兩人邊吃三明治，邊交換錄影整天的心得，伍佰笑稱音樂圈都是「三點不露」，意思即不到下午三點是不會露面的，但這次拍攝是一大早，他又是首次擔任主持人，是個特別的體驗。

(中時 )