東園國小外野手馬佑嘉有個響亮的綽號，叫做「東園林哲瑄」，不僅隊友，就連教練也是這樣叫他，他透露自己欣賞林哲瑄的守備，但最喜歡的球員是中信兄弟的張志豪，「因為他跟我一樣都是左打，守備也很不錯。」

東園今天在徐生明國際少棒錦標賽季軍戰以5比1擊敗錦興國小，拿下平隊史最佳的得季軍，其中擔任二棒的馬佑嘉在攻守兩端都有發揮，也獲得教練的肯定。

有一半布農族血統的馬佑嘉被教練駱政宇形容是名特別的球員，但原因是因為少根筋、常有出其不意的行為，「大家都緊張時他不緊張，有點搞不清楚狀況，帽子像林哲瑄一樣，接球也很瀟灑，用單手接球，但我都叫他要用雙手接。」

馬佑嘉瀟灑的接球方式和「朝天帽」的戴法，也讓學長戲稱他是「東園林哲瑄」，後來這個綽號連教練都知道，也這樣叫他，並笑說自己可以接受這個綽號。

駱政宇認為，馬佑嘉若是再繼續長高未來性不可限量，他認為馬佑嘉是左打，打二、三棒又有腳程，是打擊很穩的選手，但有時會看錯暗號也讓教練哭笑不得，「有時叫他等一顆他就打，但又能打成安打，本來想罵他『不是叫你等一顆嗎？』但安打那就算了。」

(中時 )