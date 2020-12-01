盧秀燕強調，市府聽取市議會建議，滾動檢討公車優惠政策。（陳世宗攝）

台中市配合明年元旦起推出雙十公車「市民限定」政策，1日起發動全民綁卡以利明年搭車身分辨識。市議員黃馨慧質疑市府複製前朝拿個資換卡錯誤政策。第二次全民綁卡運動將引發更多民怨；市長盧秀燕強調，滾動式檢討公車優惠政策，確保市民權益才綁卡。

黃馨慧指出，林前市府硬推花博卡號稱讓市民免費看花博，結果花博結束300萬張卡花博卡，還有140萬張未用，市民質疑當年不爽拿個資換卡；交通局又複製前朝錯誤作為，竟又發行兒童卡，且未先調查兒童卡需求量就逕行製作，強推給6到12歲的兒童，引發浪費公帑爭議。

黃馨慧說，前市府傾全部公務之力推花博卡，花近1年時間才勉強發行150萬張，盧團隊不經評估逕推第二次「全民綁卡運動」；全市29區交通局只辦4場說明會，包括線上申請還要臨櫃領卡，或是台中市民有花博卡，為何還要再綁一次，還要學校幫忙處理綁卡。

盧秀燕表示，前市府發行剩下144萬張花博空白卡，因廠商提出履約爭議調解，待爭議釐清後，市府研擬將剩餘花博卡儘速活化使用。針對65歲以上長者發送敬老愛心卡，為友善兒童及配合雙十公車「市民限定」新政策，針對兒童採申請制提供一張「兒童卡」，享搭乘公車及捷運優惠。

盧秀燕強調，市府聽取市議會建議，滾動檢討公車優惠政策。明年元旦起，雙十公車優惠限定市民，原補助外縣市民眾搭乘優惠的政策取消後，編列的經費將用於補貼市民，鼓勵搭乘公車節能減碳，並避免財政負擔，讓市政推動更順利。

(中時 )