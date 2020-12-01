行政院小編制作梗圖攻擊在野黨風波延燒，民眾黨立法院黨團調閱資料，發現行政院勞務承攬人力及經費暴增，4年一共花了1.03億進行大內宣，內容包羅萬象，從電視、廣播、平面媒體採購，到社群網路，應有盡有，甚至在新聞傳播處既有的編制外，一年還花680萬，養9個小編。

民眾黨今(1日)在臉書貼文表示，政院從2017年約36萬元、2018年約47萬各1人，2019年及2020年暴增到680餘萬元，晉用9名勞務承攬人力，負責謠言破解專區圖卡製作、輿情資料等。

民眾黨質疑，小編的工作，除了製作政策宣傳圖、輿情收集、假消息澄清之外，先前也被抓到在立法院議場內製作梗圖攻擊在野黨，違反行政中立，做出來的梗圖，為何可以不用《預算法》第六十二之一條，押上廣告的字樣？

政院則援引《預算法》第62條之1執行原則回應，辯稱「公開、透明，且不影響行政中立行文自由，還有人民權益者，可以免予適用本法規定」。

民眾黨強調，行政院所製作攻擊在野黨的梗圖不僅不公開透明，更違反行政中立，甚至「非關人民權益」，如何適用？

民眾黨團幹事長高虹安表示，最引人關注的是編號173的「行政院周姓小編製作圖文」，甚至連傳播管道都沒有寫，卻出現在綠營側翼粉專上，在在都讓人難以接受行政院的說法。

最後，民眾黨還踢爆，行政院文宣總預算從106年至今都是提供給「特定幾家媒體、平台及派遣人力公司」，而以前行政院新聞發佈室僅有一位臨時人員，如今新聞發布的人事編制的委外人力卻高達9位，到108年要求零派遣之後，實質派遣經費卻從47萬暴漲到680多萬元，這就是所謂的「零派遣政策」嗎？

先製圖、再治國？行政院的「中央圖房」出圖啦！ 根據行政院提供的資訊（完整內容於文章下方連結及留言處均有提供），4年一共花了1.03億進行大內宣，內容包羅萬象，從電視、廣播、平面媒體採購，到社群網路，應有盡有，甚至在新聞傳播處既有的編制外... 由台灣民眾黨發佈於 2020年12月1日 星期二

(中時新聞網)