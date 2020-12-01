天龍國的房價一向高居不下，讓人望之卻步，根據數字科技旗下的《591新建案》之前的統計顯示，今年台北市各行政區新建案開價，有6個行政區單價破百萬元，大安區每坪開價144.6萬元最貴，而文山區每坪開價67.7萬元，是最便宜的區域。但有的房子位於區域交界，可能一塊門牌，一坪價差幾十萬，因此有網友詢問「文山區算台北CP值最高嗎」？結果網友反應一面倒，有人直指「台灣人買房就有門牌迷思」。

原PO在《Mobile01》發文指出，他最近發現一個蠻妙的現象，就是台大對面的建案算是大安區，單坪開價都在100多萬」，但過了基隆路，到羅斯福路五段之後，門牌就開始變文山區，房價直接便宜30萬，兩邊明明差不多沒多遠距離，就算不騎車或開車，也根本是同一區塊吧？如果以這樣的價格來看，文山區跟中正區交界那一塊，是不是算台北CP值最高的點？

貼文一出，許多網友表示有同感。一位網友分析，萬華廣州街一過植物園就變中正區，大安基隆路往東六張犁也是差一條路，房價就差了不少，都是附近小區、生活機能、學區，或有無嫌惡設施造成的價差。而文山就是北市最南最外圍，潮濕、離市中心稍遠，其他沒大問題。

同時，還有其他網友也紛紛表達他們的看法，「我也有發現，之前還覺得很疑惑，看了一下真的不遠，只有門牌的分別吧」、「以價位跟便利度來說是，雖然掛文山門牌，但其實就是大安區」、「文山、北投、萬華、大同一直都是這樣，此外還有吳興街，都是台北市相對便宜的地區。」、「台北市就是這樣，你走路五分鐘價差可能達百萬」、「台灣人買房就有門牌迷思，新莊跟泰山也是這樣，公館萬隆隔一站，價格搞到差這麼多，給我選絕對買萬隆。」

不過，也有少數網友認為，品牌溢價在資本主義社會很常見，就各取所需。有人不在乎錢，所有東西都要讓人看得出是有錢，有人在乎CP值，買裡子也是聰明人，倒也沒有值不值得的問題，有多少錢辦多少事。

(中時新聞網)