北市自2018年推出雙北1280定期票，民眾30日內不限次數搭乘捷運、公車，但日前傳出有民眾持票狂搭，甚至有民眾費用超過萬元，導致市府補貼預算狂飆升，就有民眾擔心票價會不會跟著上漲，交通局長陳學台於1日在交通委員會上拍胸脯保證，明年定期票價仍維持不變，絕無上漲的情況，民眾不須擔心。

交委會於1日審查北捷1280定期票的預算，民眾只要在票卡有效期間內，就可不限次數來搭乘台北捷運、淡海輕軌、台北市聯營公車及新北市區公車，日前卻傳出有民眾搭乘捷運使用定期票，但搭乘次數總計超過萬元車資，導致北捷補貼上升，公共運輸處調查，常使用金額超過一萬以上的卡有三張，消息一出，更有民眾擔心會不會提升票價。

議員苗博雅指出，自定期票推出後，實際到底增基多少用戶，應該去確實查清楚，定期票的推出，原是要增加大眾運輸的搭乘量，但若去搭乘的，都是拿著定期票去搭乘的人，那根本沒有達到目的，且現在定期票的預算逐漸增加，市府須對此說明清楚。

對此，公車處指出，相較前幾年的搭乘狀況，今年搭乘的人數以上漲4.71％，且公車處所提供的補貼，在既有的補貼內，而北市在地的私人運具使用量相較前年，雖然自用小客車總量增加，但增加的數量每年都會減少，過去基本每年增加一萬輛、截至今年，變成5千多輛，可見得市府交通政策確實運作，且總體機車量也逐年減少，往後大眾運輸補貼會繼續持續。

交通局長陳學台指出，去年進行問券調查，有5％的定期票使用者，過去是為騎車或開車，今年則成長為9％，看得出交通政策有持續發揮作用，未來市府也會盡量保障民眾的乘車權益，1280的定期票價格也絕不會上漲，請民眾不要擔心。

(中時 )