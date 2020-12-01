【政新鮮】六合夜市辦桌變試吃 鄭麗文怒譙：高市府「狼來了」

高市經發局在六合夜市辦理「辦桌免費吃」促銷活動，因「快閃、限量」內容讓市民感覺沒誠意，引發眾怒，市長陳其邁也直言連他都很不滿意。對此，藍委鄭麗文直言，陳其邁辜負了大家的期望。
鄭麗文表示，民進黨就是喜歡大內宣，文宣治國、網軍治國，所以真正的政策、施政完全沒有，做了這麼大的宣傳，結果民眾被騙了，什麼都沒有，「小小杯木瓜牛奶，跟我們認知的辦桌，落差非常大，大家會覺得說你就是欺騙，這有什麼意義？」
鄭麗文質疑，不是要恢復高雄人的驕傲嗎，這樣高雄人有很驕傲嗎？結果沒想到媒體民調出來，他也是吊車尾，滿意度最低，並直言陳其邁太辜負所有人對他的期待，且他也太辜負高雄人，沒有端出牛肉，也沒有把事情做好，還是習慣用宣傳的方式，這樣做久了，陳其邁就是變成信用破產的市長，同時，從補選結果和六都市長滿意度的民調來看，就能知道高雄市民現在對他有多不滿。
鄭麗文指出，六合夜市這件事就可以看出來決策很粗糙，只有想到口號，沒有想到細節，但也不排出有偷工減料的可能，市政府應該要去調查和檢討，是一開始政策就錯了，還是你給人家人謀不臧的機會？
(攝影剪輯/邱子軒)
(中時新聞網)
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