越南近三個月來出現首宗本地確診病例 19:142020/12/01 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 越南近三個月來出現首宗本地確診病例。（圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 越南周一證實89天來出現首宗新冠肺炎本地確診病例。確診者為一名32歲男性，與一名2周前從日本回國的空服員接觸後感染。衛生部下令各地相關部門加強監督與管控來防範疫情擴散。越南迄今累計確診1,347例，其中655例為境外移入。 (工商 ) #出現 #確診病例 #越南 #首宗 #本地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明年參觀東奧 或須接種疫苗 04:102020/12/01 全球財經 權威信評機構稱疫情讓美損失2200萬就業機會 恢復時間曝光 16:342020/12/01 財經 身體不適硬闖 印尼移工今確診 同機44人慘被居家隔離 13:552020/12/01 生活 陰轉陽 印尼推測機場或機上感染 04:102020/12/01 焦點要聞 軍事專家：中國向美示威 誇張軍事行動暫不會停止 12:302020/12/01 國際 柯批綠「一黨偉大」：不信吃萊豬國際地位會變高 16:302020/12/01 政治 攜手團結為愛向前 一起點亮3零願景 04:102020/12/01 產業財經 歐洲爆發禽流感 多國忙撲殺 04:102020/12/01 國際大事 防疫工作比氣長 黃偉哲台南火車站宣導秋冬防疫 12:352020/12/01 生活 東南亞需求熱 凱撒衛泰昇吃補 04:102020/12/01 證券．權證 生活熱門新聞 更強冷空氣周四到！下探14度 最凍時間曝光 - 生活 逛全聯驚見「7元雞腿」 內行曝兩原因：不敢買 - 生活 全聯米血糕最推哪個？2千網友刷爆這款：連吃三天了 - 生活 星巴克12月買一送一來了 連續爽抽一個月 - 生活 猴子機車狂打「豆漿」下秒一口吞 車主全程目睹崩潰 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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