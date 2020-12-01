越南周一證實89天來出現首宗新冠肺炎本地確診病例。確診者為一名32歲男性，與一名2周前從日本回國的空服員接觸後感染。衛生部下令各地相關部門加強監督與管控來防範疫情擴散。越南迄今累計確診1,347例，其中655例為境外移入。

(工商 )

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