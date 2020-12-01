聯合航空11/27把輝瑞疫苗 從歐洲空運至美國 19:092020/12/01 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知情人士透露聯合航空上周五把輝瑞新冠肺炎疫苗，從布魯塞爾運送至芝加哥歐海爾國際機場。聯邦航空總署表示支持這做法。雖然食品藥物管理局仍未批准疫苗上市，但藥商、航空公司與其他運輸供應鏈已做好分送疫苗準備。 (工商 ) #聯合航空 #疫苗 #未批准 #輝瑞疫苗 #歐洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐洲疫情現曙光 輝瑞疫苗可望年底獲批 21:492020/12/01 國際 50到64歲公費流感疫苗恢復接種 共31萬劑可打 14:142020/12/01 生活 明年參觀東奧 或須接種疫苗 04:102020/12/01 全球財經 經濟危機金正恩出招 已接種陸製疫苗 11:172020/12/01 財經 泛鴻海三成員 與桃園航空城簽MOU 18:292020/12/01 財經 《國際產業》莫德納新冠疫苖 已申請美國使用許可 15:572020/12/01 財經 輝瑞、莫德納向歐盟提交新冠疫苗授權申請 22:312020/12/01 財經 《商情》疫苗再傳捷報 打壓紐約期金跌至近5個月低點 11:252020/12/01 財經 惡霸夜市4／經發局踢皮球給市議會 居民痛批「幫違法解套」 07:442020/12/01 社會 北京將打疫苗 台商期待速適用 04:102020/12/01 兩岸新聞 財經熱門新聞 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 痛打一帶一路？ 川普下台前狂拉黑陸企 拜登卻躺槍 - 財經 不是V型復甦 是W型衰退？ 學者爆美元最恐怖跌幅 - 要聞 央行苦戰熱錢穩台幣匯率 傳監察院發函關切 - 財經 - 中央社 疫苗消息激勵 美股開盤大漲300點 Zoom股價狂瀉12％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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