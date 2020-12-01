知情人士透露聯合航空上周五把輝瑞新冠肺炎疫苗，從布魯塞爾運送至芝加哥歐海爾國際機場。聯邦航空總署表示支持這做法。雖然食品藥物管理局仍未批准疫苗上市，但藥商、航空公司與其他運輸供應鏈已做好分送疫苗準備。

(工商 )

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