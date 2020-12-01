新北市文化局與華夏科技大學數位媒體設計系合作舉辦「華夏科技大學數位電媒創作成果展」，即日起至12月20日在新北市美麗永安藝文中心展出。（華夏科大提供）

新北市文化局與華夏科技大學數位媒體設計系合作舉辦「華夏科技大學數位電媒創作成果展」，即日起至12月20日在新北市美麗永安藝文中心展出。（華夏科大提供）

新北市文化局與華夏科技大學數位媒體設計系合作舉辦「華夏科技大學數位電媒創作成果展」，即日起至12月20日在新北市美麗永安藝文中心展出。（華夏科大提供）

新北市文化局與華夏科技大學數位媒體設計系合作舉辦「華夏科技大學數位電媒創作成果展」，集合華夏數媒系學生精華創作作品，即日起至12月20日在新北市美麗永安藝文中心展出，內容電腦動畫、數位遊戲與數位設計繪圖等作品，非常適合喜愛新穎多媒體創作的民眾前往觀賞。

新北市文化局副局長于玟表示，市府團隊致力於發展地方的藝文能量，希望結合在地多元藝文團體之特色，進一步推動地方的藝文發展。此次與華夏科技大學數位媒體設計系合作，透過展示學生的數位美學作品，呈現學子新穎的創意與豐沛的能量，帶給在地人新的感官美學體驗，讓觀眾看到新北市在地藝文多元發展的無限可能。

展覽著重在分享這些年華夏科技大學數位媒體系學生的學習成果。數媒系的教學以「動畫影音特效」與「APP 遊戲設計」為兩大重點發展特色，而「美術設計、數位音樂、影視傳播」為動畫影音特效與 APP 遊戲設計之基礎，「資訊科技、專業軟體」為動畫影音特效與 APP 遊戲設計之製作技術，因此，展覽的呈現以「動畫」與「遊戲設計」為主體。

展出作品含括2010年至2020年數位媒體設計系學生的作品，展出作品以海報及數位影像表現，展出作品豐富，顯現出華夏科技大學數位媒體設計系學生的創意、美學基礎、及資訊軟體應用技術。

其中，陳麒卉與王俐伶的動畫作品〈Bonnie ＆ Kevin〉，以溫暖的色彩，俏皮活潑的風格，單純用聲音和動作，創作出一個愛護生命的溫馨教育影片，一反傳統制式的千篇一律說教或是口號，用逗趣的方式呈現生命應該互相尊重。

華夏科技大學做為中永和地區唯一高等教育學府，長年培育兼具專業技能與人文素養的科技人才。數位媒體設計系的教學又以「動畫影音特效」與「APP 遊戲設計」為兩大重點，並與知名之遊戲與動畫公司有密切產學合作關係，不少畢業生亦於相關領域大放異彩。。

華夏科技大學數位電媒創作成果展，自即日起至12月20日在新北市美麗永安藝文中心展出，歡迎民眾共同參與，更多展覽訊息請上新北市美麗永安藝文中心官網 www.yalac.ntpc.gov.tw／查詢。

(中時 )