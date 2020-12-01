法務部行政執行署所屬各分署1日舉辦全國123聯合拍賣，全台各分署拍定金額總計達1.3億元，不過，台北分署的遠航客機再度流標，未來將採「特別變賣程序」，以450萬元底價賣3個月，如果沒有賣出，再徵詢移送機關是否降價拍賣。

不動產拍定金額總計1.29億餘元，其中拍定金額最高及次高者，分別為桃園分署最受囑目位於桃園市桃園區富國天廈社區2樓補習班，拍定金額為4792萬1000元，以及位於桃園市桃園區中悅環球企業總部21樓，拍定金額為3650萬8800元。

其他還有台中分署拍賣位於台中市西屯區福吉街土地及建物，拍定金額1858萬8999元；新北分署拍賣位於新北市林口區双子星社區住宅，拍定金額1062萬元，且這件是以「通訊投標」方式拍定；其他分署也拍定多筆優質不動產。這次聯合拍賣並有12個分署進行動產拍賣，拍定金額總計98萬9932元。

(中時 )