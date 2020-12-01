刑事局1日舉辦「2020年禁止酷刑公約研討會」，邀請各界人士參與，希望藉此機會提供學界、政府機關、民間組織及社會人士對話平台，共同消弭國內酷刑發生。監察院長陳菊及內政部次長陳宗彥並在開幕典禮致詞，表示保障人權一直是政府最為重視的施政原則，研討會讓所有關心禁止酷刑公約的朋友們都能夠參與，體現政府對於民眾免於遭受不當迫害、維護人權的承諾及態度。

研討會邀請捷克籍律師、現於中央研究院進行博士後研究的學者Pavel Doubek，針對禁止酷刑公約任擇議定書所提到的國家防制機制(NPM)工作內容，如安排訪視流程、如何培訓人員以及哪些行為可能違反公約所規範之義務等，分享其於捷克從事禁止酷刑公約國家防制機制工作經驗，對我國未來推動公約工作有極大助益。

另外，東海大學呂炳寬系主任、中央警察大學教授黃翠紋、孟維德、章光明，分別以「禁止酷刑公約國家報告書架構之研究」、「酷刑風險因子與禁止酷刑執法準則之研究」及「推動禁止酷刑公約政策之分析：以大法官解釋與行政法院判決為中心」等主題進行報告，並邀請曾擔任總統府人權諮詢委員會委員的東吳大學教授黃默及鄧衍森、行政院政務委員羅秉成及中興大學教授高玉泉擔任各場次主持人，網羅實務機關、學術領域專家學者及非政府組織人士擔任與談人，希冀透過共同討論，使各界進一步瞭解公約內涵及未來撰擬國家報告的方向，以利推動禁止酷刑公約。

刑事局長黃明昭表示，人權保障是永無止境的奮鬥，尚需政府各部門共同努力，方能克竟全功，刑事局身為推動禁止酷刑公約的主責機關，一直抱持著不斷學習精進與戮力以赴的態度，積極辦理推動是項工作。期待不久之將來，能儘速落實公約的各項要求，杜絕酷刑於國內，為世界人權保護工作盡一份心力。

(中時 )