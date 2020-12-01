中州科技大學在109學年UBA第二階段預賽前兩天就遇傷兵麻煩，昨天對義守大學傷了主力陳柏宏，今天楊子毅、李威瑨也掛傷號，不過中州在三位蒙古籍好手蘇格爾、白薩及沙鹿貢獻下，76比64收下2連勝，和台灣師大、世新大學同樣是B組目前不敗之兵。

中州後衛陳柏宏昨天傷到膝蓋，今天前往高雄榮總照X光，明天會再照MRI（核磁共振造影）來看進一步狀況，教頭許智超表示，陳柏宏目前走路是有點顛顛的，所以今天讓他不用到球場來，許智超補充：「至於今天受傷的子毅，他說有聽到聲音，怕說傷勢不輕，威瑨也是要再等檢查看看傷勢。」

兩天比賽就傷了三名球員，許智超雖然無奈，也是多鼓勵其他球員，一些小個子球員得多打一點，至於白薩、王律翔等人，就採取頻繁換人的方式盡量保護，「比賽打到後面就看誰可用之兵多，雖然現在兩勝在手，還是要步步為營，之後的比賽繼續努力。」

中州三位蒙古籍球員得分上雙位數，蘇格爾今天斬獲20分、13籃板，投進3記三分球的白薩19分，沙鹿則補上14分，台灣科大以大一新鮮人汪哲宇13分最高，章賀12分。

中州科大李威瑨（中）出賽7分鐘受傷退場。（大專體總提供）

(中時 )