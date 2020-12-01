在民進黨主導下，去年底立法院通過反滲透法，今天民進黨立委林楚茵甚至在立法院質疑，如果有台灣民眾在台灣上了大陸方面製作的政論節目當來賓，也可能涉及反滲透法當中禁止受敵對勢力資助的規定，對此陸委會主委陳明通則表示，還要再了解。

日前有大陸東南衛視記者在台灣製作政論節目，被陸委會認為與來台目的不合，將之驅逐出境，不過東南衛視轉而與網路平台合作開網路節目，並邀請台灣民眾擔任來賓。

對此林楚茵詢問陳明通，這樣算不算境外勢力透過媒體方式進入台灣統戰媒體洗腦？有沒有法可管？

陳明通表示，中共的大外宣愈來愈進步，一層一層管理，過去一段時間租攝影棚，政府嚴重警告後停止了，但如今林楚茵說的這種情況只能先揭露，讓國人知道這是中共的大外宣，國人去參加這節目，跟台灣主流民意是相違背的。

林楚茵進一步詢問，台灣的業者提供攝影棚，來賓也可以拿費用，拿來賓費算不算拿敵對勢力的資金協助？有無違反兩岸人民關係條例、反滲透法與國安法規定？

陳明通表示，依照兩岸條例規定，如果是政治性合作行為未經允許，當然可以加以處罰，但受邀評論是不是政治行為要進一步了解。

但林楚茵質疑，這種模式由中共的官媒當中央廚房，給底下新媒體放到國際網路平台，還只是意見評論嗎？不會影響國安嗎？

陳明通回稱，如今媒體傳播的方式非常多，我方人員跟對方合作是不是政治性合作行為還要了解細節，若純粹製播的東西在網路流傳，有人轉貼，這本身是不是還要了解。

陳明通強調，合作有比較嚴謹的定義，雙方要表達一致意見，且有成果出來。

(中時 )