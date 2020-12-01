大陸國務院新聞辦公室1日舉行生態扶貧新聞發布會，大陸國家林業和草原局新聞發言人、宣傳中心主任黃採藝表示，十三五（第13個五年計劃）期間，森林旅遊在大陸得到了蓬勃發展，林草部門把生態旅遊扶貧作為重要工作持續推進，成效十分明顯，森林旅遊帶動貧困戶年戶均增收5500元（人民幣，下同，約台幣2萬3千元）。

黃採藝說，2019年展開貧困地區森林旅遊扶貧成效潛力評估和發展策略專項研究結果顯示，2018年通過森林旅遊實現增收的大陸建檔立卡貧困人口46.5萬戶、147.5萬人，受益人數佔貧困人口的9％ ，年戶均增收5500元，森林旅遊助力脫貧攻堅成效明顯，森林旅遊幫助貧困人口脫貧增收主要體現在「四條途徑、五種模式」上。

「四條途徑」主要包括透過就業實現增收，佔受益貧困人口的18％，年戶均增收6162元；透過開展個體經營實現增收，佔受益貧困人口的12％，年戶均增收4547元；透過發展種養殖實現增收，佔受益貧困人口的65％，年戶均增收2394元；通過租賃、入股經營等形式實現增收，佔受益貧困人口的3％，年戶均增收4072元。

「五種模式」：一是全域帶動，透過整合區域經濟社會資源，全面推動森林旅遊產業發展，帶動旅遊經濟快速提高，實現貧困人口收入水平整體提高；二是政策帶動，透過制定有力政策，實現森林旅遊產業發展，推動森林旅遊扶貧；三是資金帶動，透過整合政府、企業的資金，加大森林旅遊投入力度帶動扶貧；四是能人帶動，透過引進、吸收，發揮能人的作用，促進森林旅遊發展帶動扶貧；五是特色帶動，貧困地區依托當地獨具特色的自然資源、民族資源、文化資源等，打造個性化森林旅遊產品帶動扶貧。

(中時 )