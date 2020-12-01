【政新鮮】六合夜市辦桌變試吃 鄭麗文怒譙：高市府「狼來了」

行政院長蘇貞昌在今(1)日到立院接受質詢，針對「行政院成網軍的中央廚房」問題，蘇貞昌坦言團隊確實應該要檢討，如果有錯就該改，「這點真的很對不起」。但國民黨立委鄭麗文認為，蘇貞昌應該要為他自己的行為道歉，並要他正視萊豬的問題，別跟老百姓過不去。

行政院長蘇貞昌。(姚志平)

鄭麗文砲轟蘇貞昌，法律規定的會報他都沒開，這不只是怠惰，還是公然違法。同時，她更痛批蘇貞昌行事作風傲慢跋扈，以及前政院發言人丁怡銘帶風向害牛肉麵業者商譽受損，並提醒蘇貞昌萊豬問題明年即將爆發

前行政院發言人丁怡銘。（圖／報系資料照）

對於製作梗圖被抓包和丁怡銘牛肉麵風波，蘇揆出面道歉，鄭麗文直言，「你要為自己的行為道歉，而不是小朋友做錯事幫他們道歉」並指他做的錯事更嚴重，這才是真正應該要道歉的。

鄭麗文強調，蘇揆應先為他過去錯誤的政策道歉，並還給老百姓對萊豬的選擇權，要標示清楚。她還質疑，政府為何不去向美國爭取、重啟談判？只會打壓在野黨，非要跟老百姓過不去，「我們為什麼要白白吃萊豬，我們是腦子有問題嗎？我覺得真的是太扯太扯了」。

(攝影剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)